L'ESCURSIONE DELLA SETTIMANA: Anticima Zerbion -Chatillon

Come per tutte le attività in montagna, occorre non sopravvalutare se stessi avventurandosi in percorsi difficili e faticosi: informati bene sull'itinerario da seguire, valuta le condizioni della neve e consulta sempre le previsioni del tempo.

Accesso

Casello autostradale di Châtillon. Risalire la SR46 della Valtournenche sino ad Antey-Saint-André: svoltare a destra per La Magdeleine. Dopo circa 5 km si incontra, ad un tornante, il bivio per Promiod, a destra, e percorrere la stretta stradina fino a raggiungere il parcheggio prima del villaggio.

Escursione molto impegnativa ma sicuramente ripagata dalle straordinarie vedute panoramiche a 360° su tutte le vette valdostane.



Descrizione del percorso