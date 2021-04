Leçons ouvertes à tout le monde sur plateforme UniVdA

Òtre une entreprise durable: le monde de l'oeno-gastronomie. C'est le thème du deuxième rendez-vous de l'initiative "Et si j'allais en cours à l'université aujourd'hui", organisée par l'athénée de la Vallée d'Aoste comme une opportunité d'approcher le monde académique.

La leçon au calendrier demain, vendredi 16 avril, à 16 heures sur la plateforme Microsfot Teams, sera animée par le professeur Carmine Tripodi, professeur d'économie d'entreprise à l'Université d'Aoste. Gérer une entreprise et être en mesure de garantir la continuité du succès dans le temps reste un défi passionnant mais devient de plus en plus difficile dans un contexte économique tel que celui d'aujourd'hui.

De nombreuses entreprises se concentrent sur la durabilité pour caractériser leur offre, en particulier dans le monde de l'agroalimentaire. La participation est gratuite mais il est nécessaire de s'inscrire en remplissant le formulaire sur le site www.univda.it. (ANSA).