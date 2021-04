Aperta alla popolazione la 'Strategia Valle d'Aosta' per l'utilizzo dei fondi europei

Come spendere i soldi che dovranno arrivare dalle casse della Ue? La Regione lo chiede al beneficiario ultimo, ovvero la popolazione.

Da oggi 16 fino al 30 aprile cittadine e i cittadini che hanno un legame con il territorio valdostano potranno contribuire attivamente alla costruzione della nuova 'Strategia della Valle d’Aosta', compilando un breve questionario on line ed esprimendo così la loro visione della regione da qui al al 2030.

"L’attuale scenario generale - si legge in una nota - fortemente segnato dagli impatti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, impone uno sforzo ulteriore nella programmazione delle risorse provenienti dall’Unione europea per il settennio 2021/27, tenuto conto del fatto che le stesse assumono sempre di più un peso significativo all’interno del bilancio regionale. Per questo è importante che anche la collettività possa esprimere le proprie idee in un’ottica di compartecipazione alle decisioni da assumere".

La consultazione segue quella già lanciata lo scorso 2 aprile e rivolta al partenariato istituzionale, economico, sociale e ambientale della Valle d’Aosta e si pone l’obiettivo di raccogliere i contributi della cittadinanza, al fine di arricchire i documenti di programmazione - il Quadro strategico regionale di Sviluppo sostenibile 2030 e i Programmi operativi regionali (FESR e FSE Plus) - in corso di elaborazione da parte dell’amministrazione regionale.

Per rappresentare l’importanza del delicato compito a cui sono invitati le cittadine e i cittadini, l’Assessorato ha realizzato un breve video nel quale vengono illustrate le principali finalità di questa consultazione, visionabile alla pagina:

https://new.regione.vda.it/<wbr></wbr>europa/fondi-e-programmi/<wbr></wbr>politica-regionale-di-<wbr></wbr>sviluppo/fondi-europei-<wbr></wbr>consultazione-dei-cittadini

Il questionario è strutturato in poche e semplici domande, definite tenendo conto degli interventi contenuti nella bozza del documento strategico approvata dalla Giunta regionale, con deliberazione 98/2021, ed è disponibile per la compilazione al seguente link:

sondaggi.regione.vda.<wbr></wbr>it/index.php/347325