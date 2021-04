Riprendono gli incontri di conciliazione familiare al Centro delle famiglie

Al via gli incontri dello Spazio di conciliazione familiare, servizio gestito in collaborazione fra L’Ufficio pastorale della Famiglia e della Terza età della Diocesi di Aosta e dal Centro delle Famiglie della Valle d’Aosta.

Lo Spazio offre la possibilità, a coppie e famiglie, "di trovare ascolto e aiuto mirati alla conservazione dei legami familiari .- si legge in una nota - favorendo il superamento delle incomprensioni quotidiane e facilitando la comunicazione tra i membri della famiglia, favorendo il superamento delle incomprensioni e facilitando la comunicazione".

"A tale scopo - prosegue la nota - sono messe a disposizione di coppie e famiglie un psicologo, un avvocato e un assistente sociale: a seconda della situazione prospettata è individuato il professionista più indicato per fornire il supporto richiesto".

Sono state definite le date disponibili per gli incontri primaverili: 26 aprile, 10 e 24 maggio, 14 e 28 giugno, dalle ore 17 alle 19, al Centro delle Famiglie (in viale Federico Chabod n. 9, ad Aosta).

È necessario prendere appuntamento telefonando al 3317581349 e a questo numero ci si potrà anche riferire per chiedere di poter essere ricevuti in altre date od orari. L’apertura dello Spazio di conciliazione familiare in presenza è subordinata alle norme e restrizioni per il contenimento della pandemia.