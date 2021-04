PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE DEL COVID-19 NELLE IMPRESE DI INTRATTENIMENTO DA BALLO E DI SPETTACOLO

Le esigenze dell’intero settore dell’intrattenimento danzante, oggi sono estremamente variegate, passando dai locali dai 200 posti di capienza, fino ai club che superano le 5.000 persone. E’ ovvio che in tale varietà di eventi e serate danzanti non è facile trovare la sintesi perfetta, tuttavia il momento storico impone di cercare delle soluzioni nel minor tempo possibile anche attraverso proposte che nel tempo e con il calo dei contagi diventino più elastiche e flessibili. Studiare un protocollo vuol dire soprattutto pensare a creare aree Covid free all’interno delle quali le esigenze di tutela sanitaria si sposino al meglio.

“A tal proposito è stato pensato un protocollo – commenta Michele Napoli Presidente Silb Valle d’Aosta che coniughi due problematiche fondamentali: la tracciabilità di negatività al Covid e la gestione ai protocolli sanitari per personale e clienti”. “Il presente protocollo è stato sinora esposto per esigenze di tempi al Ministero della Cultura in quanto da questi richiesto per riapertura delle attività con musica dal vivo -conclude Napoli”.

Ci auguriamo che il risultato finale di tale regolamentazione, possa rappresentare il miglior compromesso tra le esigenze della gestione delle attività ed il rigore tecnico scientifico del momento, in attesa che la curva dei contagi tenda allo zero, anche in riferimento alla campagna vaccinale e alla tanto sospirata immunità di gregge.