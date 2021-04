Oggi giovedì 15 marzo sainte Olympe

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Giovedì 15 aprile

ore 8.45-12.45

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Venerdì 16 aprile

Vescovado - mattino

Udienze

Sabato 17 aprile

Aosta, Chiesa parrocchiale dell'Immacolata - ore 15.00

S. Cresime

Domenica 18 aprile

Aosta, Chiesa parrocchiale dell'Immacolata - ore 15.00

S. Cresime

Chiesa parrocchiale di Châtillon - ore 15.30

S. Cresime

Lunedì 19 aprile

ore 9.30

Riunione in videoconferenza del Collegio dei Consultori



* la celebrazione delle S. Cresime è stata sospesa nel periodo di "zona rossa"

allo scopo di ridurre le occasioni di assembramento

