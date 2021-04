Domani venerdì 16 aprile saint Evence

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Venerdì 16 aprile

Vescovado - mattino

Udienze

Sabato 17 aprile

Aosta, Chiesa parrocchiale dell'Immacolata - ore 15.00

S. Cresime

Domenica 18 aprile

Aosta, Chiesa parrocchiale dell'Immacolata - ore 15.00

S. Cresime

Chiesa parrocchiale di Châtillon - ore 15.30

S. Cresime

Lunedì 19 aprile

ore 9.30

Riunione in videoconferenza del Collegio dei Consultori



* la celebrazione delle S. Cresime è stata sospesa nel periodo di "zona rossa"

allo scopo di ridurre le occasioni di assembramento

Le Messager Valdotain ricorda venerdì 16 aprile saint Evence

La Chiesa celebra Santa Bernardetta Soubirous Vergine

Quando, l'11 febbraio del 1858, la Vergine apparve per la prima volta a Bernadette presso la rupe di Massabielle, sui Pirenei francesi, questa aveva compiuto 14 anni da poco più di un mese. Era nata, infatti, il 7 gennaio 1844. A lei, povera e analfabeta, ma dedita con il cuore al Rosario, appare più volte la «Signora». Nell'apparizione del 25 marzo 1858, la Signora rivela il suo nome: «Io sono l'Immacolata Concezione». Quattro anni prima, Papa Pio IX aveva dichiarato l'Immacolata Concezione di Maria un dogma, ma questo Bernadette non poteva saperlo. La lettera pastorale firmata nel 1862 dal vescovo di Tarbes, dopo un'accurata inchiesta, consacrava per sempre Lourdes alla sua vocazione di santuario mariano internazionale. La sera del 7 Luglio 1866, Bernadette Soubirous decide di rifugiarsi dalla fama a Saint-Gildard, casa madre della Congregazione delle Suore della Carità di Nevers. Ci rimarrà 13 anni. Costretta a letto da asma, tubercolosi, tumore osseo al ginocchio, all'età di 35 anni, Bernadette si spegne il 16 aprile 1879, mercoledì di Pasqua.

Il sole sorge alle ore 6,44 e tramonta alle ore 20,08