La Valle d’Aosta in onda su Linea Bianca: appuntamento nella Valle di Cogne

L’ambiente con le sue peculiarità e la sicurezza in montagna sono i temi affrontati con lo scrittore Gianluca Gasca che parla del progetto “Linea 7000”, per la fruizione dei Parchi attraverso l’utilizzo dei soli mezzi pubblici, e con i rappresentanti del soccorso della Guardia di Finanza, che presentano una nuova tecnologia in grado di intercettare i telefoni cellulari nei casi di ricerca dei dispersi.

Sempre in tema di ambiente Giulia Capocchi prima assisterà a un evento di per sé raro quanto emozionante come la liberazione di un’aquila reale curata presso il centro regionale di recupero animali selvatici-C.R.A.S. e successivamente, a Ozein, farà la conoscenza dei cani “Terranova”, chiamati i giganti gentili, per comprenderne caratteristiche e curiosità.

Per l’enogastronomia, infine, il viaggio nella Valle di Cogne prosegue a Gimillan con la filiera della Fontina e la preparazione e degustazione della famosa “seupetta” di Cogne per poi scendere a Saint-Pierre, all’imbocco della Valle, alla scoperta dei vitigni autoctoni oggetto di recupero e valorizzazione.

"La Valle d’Aosta, dopo due puntate di Linea Bianca e una di Linea Verde interamente dedicate alla nostra regione, con share straordinari, entrerà di nuovo nelle case degli Italiani – dichiara l’Assessore Jean-Pierre Guichardaz – grazie ad un programma seguito e apprezzato che sa premiare e valorizzare le nostre bellezze. In attesa di ritrovare i turisti in presenza, le immagini costituiscono un importante veicolo promozionale e di conoscenza del nostro territorio.

La Valle d’Aosta è uno scrigno di bellezza inimitabile, che va solamente raccontato in modo efficace e suggestivo e Linea Bianca sa farlo con indiscussa professionalità, la simpatia e la grande umanità dei conduttori e dello staff fanno davvero la differenza".

Nel corso del programma, la guida alpina Anna Torretta accompagna Lino Zani e Massimiliano Ossini in vetta al Gran Paradiso, l’unico quattromila completamente in territorio italiano, mentre lo stesso Ossini proverà il brivido di arrampicarsi su una cascata di ghiaccio nella Valeille-Lillaz, in uno dei santuari mondiali per questo genere di arrampicata.