E' morta Caterina Margherita Negrini, custode degli antichi rimedi 'secret'

Era stata bidella alle scuole medie di Morgex per decenni, apprezzata sarta e prima ancora, a 20 anni, aveva portato la fascia di 'Miss La Thuile'. Ma Caterina Margherita Negrini, 82 anni, scomparsa per un malore fatale mercoledì 14 aprile, era conosciuta in Valle d'Aosta come una delle più fidate custodi dei 'Secret', antiche formule di guarigione espressione di una cultura contadina e montanara legata ai ritmi della natura.

I 'Secret' si tramandano e a lei il dono di guarigione era stato trasferito da una zia quando aveva 25 anni. Caterina si era appassionata nella pratica di questi millenari rimedi ed era divenuta un punto di riferimento per tanti valdostani e piemontesi che da lei si recavano a chiedere aiuto per le malattie e situazioni più disparate.

Lascia il secondo marito, Renato Presa (il primo marito, Natale Quinson, morì nel 1976), i figli Remy Quinson con la moglie Liviana, Yvette Quinson con il marito Angelo e i nipoti Andrea e Sylvie.

Le esequei saranno celebrate venerdì 16 aprile alle 10,30 nella chiesa parrocchiale di Morgex.