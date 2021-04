'La Dad è la morte della scuola', manifestazione in piazza sabato 24 aprile

Scenderà in piazza Chanoux ad Aosta sabato 24 aprile, il Comitato valdostano per la tutela dei diritti umani e costituzionali, che per quella data ha organizzato la manifestazione 'La Dad è la morte della scuola', ideata "in favore dei bambini e contro la didattica a distanza, per una scuola nuova e migliore e per educare donne e uomini liberi", si legge nella presentazione dell'evento.

Tra gli ospiti attesi, l'Onorevole Sara Cunial, la preside Solange Hutter, che fece lo sciopero della fame quando seppe che bisognava abbassare i voti agli alunni che non rispettavano le norme anti-covid; l'avvocato Nino Filippo Moriggia, che ha creato un Comitato per la difesa dei diritti costituzionali.