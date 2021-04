IL POUSSA CAFE @SALUTE CODI E VACCINI@ DISPACCIO 14 APRILE

La salute pubblica non può essere soltanto “Covid e vaccini”. A forza di dedicare energie e investimenti solo all’emergenza, il risultato è che da ben un anno i pazienti non-Covid - e tra questi coloro con patologie non urgenti ma da trattare anche chirurgicamente e in tempi accettabili per evitare l’insorgenza di complicazioni legate alla lunga attesa – hanno subito parecchi e prolungati disagi e rinvii delle cure. E gli effetti di tali disparità si vedranno purtroppo per molti anni a venire.

"TERZA ONDATA COVID: AVANTI CON LE VACCINAZIONI MA L’ESPERIENZA MATURATA NELLE ONDATE PASSATE NON E’ SERVITA"(Dott. Brachet Contul Riccardo