Il generale Figliuolo al Centro vaccinale del Palaindoor di Aosta, 'il piano va avanti bene'

Mentre la procura di Aosta e la Usl VdA stanno accertando se in Valle vi sono stati 'furbetti' che hanno saltato la fila delle vaccinazioni Covid, il vicepresidente della Giunta, Luigi Bertschy e l’assessore alla Sanità, Roberto Alessandro Barmasse hanno accolto oggi, mercoledì 14 aprile, ad Aosta, il generale Francesco Paolo Figliuolo, Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 e il Capo Dipartimento della Protezione Civile nazionale Fabrizio Curcio.

L’incontro è stato l’occasione per un confronto anzitutto sull’operatività della campagna vaccinale in Valle d’Aosta, la cui infrastruttura regionale è pronta ad aumentare il numero di vaccinazioni.

Dopo un breve incontro a Palazzo regionale con in collegamento il Presidente della Giunta, Erik Lavevaz, la visita è proseguita poi al Centro vaccinale di Aosta, situato all’interno del Palaindoor - una delle quattro sedi allestite in Valle d’Aosta per la campagna anti-Covid - dove nella giornata di oggi sono state somministrate complessivamente 500 dosi. Ad attendere l’arrivo del Commissario Figliuolo e del Capo della Protezione civile Curcio, oltre alle autorità regionali, sanitarie e militari presenti già all’incontro, vi era anche il sindaco di Aosta, Gianni Nuti.

"Ho ricevuto una chiamata dal premier Draghi che mi ha comunicato l'arrivo per Europa in questo trimestre di 50 milioni di dosi Pfizer in più - ha detto Figliuolo durante la visita al Palaindoor - per l'Italia vuol dire oltre 670.000 dosi in più ad aprile, 2 milioni e 150.000 dosi in più a maggio e oltre 4 milioni di dosi in più a giugno. Finalmente una bella notizia. Il piano va avanti così come l'avevo strutturato, per questo sono davvero contento".

Il Commissario ha poi sottolineato che "dobbiamo continuare su questa strada. Dopo gli over 80, toccherà agli over 70 e poi si vede. Con l'afflusso massiccio di dosi vaccinali riusciremo ad aprire alle classi produttive e il paese ne esce, ne esce più forte di prima".