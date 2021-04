Giunta approva intesa per ampliamento scuola in via Chavanne ad Aosta

Con un iter rapido rispetto alle normali procedure burocratiche Giunta regionale ha approvato la proposta di Intesa tra la Regione e il Comune di Aosta per la realizzazione dell’ampliamento e la verifica sismica dell’edificio scolastico in via Chavanne, ad Aosta, intervento che non ha mancato di sollevare critiche e polemiche.

La proposta di Intesa, propedeutica alla variante al piano regolatore e alla dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere, segue l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica che prevede la realizzazione di ulteriori spazi da dedicare agli studenti e alle attività, attraverso quattro nuove aule didattiche, nuovi spazi ricreativi comuni e locali da adibire a depositi.

Il progetto prevede anche il conseguimento di un maggior risparmio energetico, grazie all’installazione di pannelli fotovoltaici. L’intero edificio sarà inoltre adeguato alle più recenti normative antisismiche.