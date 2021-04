DAL 1° MAGGIO 2021 E FINO AL 31 OTTOBRE 2022 FINAOSTA SOSPENDE LA QUOTA CAPITALE DELLE RATE IN SCADENZA

Al fine di fronteggiare e contenere gli effetti negativi sul tessuto socio-economico territoriale derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, la Regione Autonoma Valle d’Aosta ha adottato, con la legge regionale n. 5 del 9 aprile 2021 e la relativa delibera attuativa della Giunta regionale, un’ulteriore misura straordinaria per sostenere i redditi delle famiglie e incrementare le disponibilità finanziarie delle imprese e delle famiglie valdostane.

In particolare la misura prevede la SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE DELLE RATE DEI MUTUI stipulati alla data del 14 aprile 2021, erogati da FINAOSTA S.p.A., ai sensi delle leggi regionali elencate dalla stessa, e da UNICREDIT S.P.A., ai sensi del Capo I della l.r. n. 33/73.

La sospensione ha ad oggetto LA QUOTA CAPITALE DELLE RATE IN SCADENZA DAL 1° MAGGIO 2021 E FINO AL 31 OTTOBRE 2022 e consente alla parte mutuataria di beneficiare di un periodo di tempo durante il quale la stessa dovrà corrispondere alle scadenze originarie la sola quota interessi delle rate sospese. Le garanzie prestate saranno prorogate di un periodo uguale a quello della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate di mutuo riprende, secondo gli importi e la periodicità originariamente previsti dal contratto, con durata del piano di ammortamento prorogata di un periodo eguale a quello della sospensione.

PER OTTENERE LA SOSPENSIONE È NECESSARIO PRESENTARE APPOSITA RICHIESTA ENTRO E NON OLTRE IL 22 APRILE 2021 PER LE RATE DI AMMORTAMENTO IN SCADENZA NEL MESE DI MAGGIO 2021 ED ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 5 DEL MESE ANTECEDENTE LA PRIMA SCADENZA RATEALE PER LE RATE DI AMMORTAMENTO CON SCADENZA NEI MESI SUCCESSIVI . LE RICHIESTE PRESENTATE DOPO I SUDDETTI TERMINI NON POTRANNO ESSERE ACCOLTE. LA SOSPENSIONE PUÒ ESSERE RICHIESTA UNA SOLA VOLTA NEL PERIODO DAL 1° MAGGIO 2021 AL 31 OTTOBRE 2022.

PER ACCEDERE ALLA SOSPENSIONE OCCORRE ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI FISSATI DALLA LEGGE REGIONALE N. 5/2021.

Le informazioni dettagliate per accedere alla misura di sospensione e i moduli per presentare la domanda sono disponibili sul sito di FINAOSTA S.p.A. (www.finaosta.com), ove sono indicate anche le modalità operative da seguire per l’inoltro degli stessi che tengono conto dell’esigenza di limitare i contatti interpersonali in modo da contrastare il contagio e la diffusione del virus.

Sarà possibile richiedere informazioni telefoniche o per mail alla FINAOSTA S.p.A. anche nelle giornate di sabato 17/04/2021 (dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17) e domenica 18/04/2021 (dalle 8.30 alle 12.30). Per i riferimenti consultare il sito FINAOSTA (www.finaosta.com).

Per la sospensione delle rate dei mutui concessi da UNICREDIT S.p.A. è necessario contattare direttamente le agenzie dell’istituto presenti sul territorio regionale.

Analoga misura verrà adottata da FINAOSTA S.p.A. per i mutui in Gestione Ordinaria e se ne darà tempestiva evidenza sul sito della società.