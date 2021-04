E se il rilancio partisse ancora una volta da Saint-Vincent?

La porta della stalla era aperta e i buoi sono scappati, ma non è troppo tardi per accorgersene e rimediare. Per troppo tempo il mondo economico di Saint-Vincent e Chatillon ha vissuto, pigramente, sulle spalle dell’indotto procurato dal Casinò e dalle Terme, accontentandosi delle briciole che cadevano dall’attività del gioco, che rilanciò l'economia valdostana dopo la Guerra, negli anni '50. Questa è la storia di un po' tutto il turismo valdostano, il mordi e fuggi che la vicinanza delle grandi città da sempre ci ha concesso è bastato a soddisfare le esigenze economiche delle nostre aziende senza doversi impegnare troppo in sviluppi e accrescimenti professionali.

Ora che la pandemia ha spento le fonti di guadagno, siamo costretti a guardarci intorno, accorgerci della fantastica posizione geografica in cui viviamo e renderci conto di doverci rimboccare le maniche e sviluppare tutta quella potenzialità che ci servirà a farci trovare pronti quando tutto sarà finito e dovremo ripartire.

Saint-Vincent la riconosciamo con il vezzeggiativo di 'Riviera delle Alpi', ma qualcuno se ne è mai chiesto il significato? La chiusura di Casinò e Terme ci permette di riflettere su quello che le comunità di media Valle possono offrire senza doversi prostrare, Casinò e Terme devono semplicemente essere un mezzo, un 'di più', per attirare turisti in paesi geograficamente splendidi, dal clima mite e dalle mille possibilità di offrire a chi la frequenta una vacanza indimenticabile.

Non possiamo non guardare e paragonarci a Montecarlo, il confronto è irriverente, ma lo è ora, adesso, Montecarlo è partito da molto più lontano di St-Vincent, Montecarlo arrancava quando St-Vincent era frequentato dal 'bel mondo' del cinema, dello spettacolo, dello sport, dell’imprenditoria; i montecarlesi però un po' alla volta sono stati capaci di crescere, la loro offerta turistica ora è totale e il gioco è mero strumento di divertimento per chi frequenta la cittadina. Noi invece non abbiamo fatto nulla per crescere, non ci siamo accorti di un mondo che aveva sempre più esigenze, abbiamo pensato che la vicinanza alle grandi città bastasse per non perdere tutto quello che invece abbiamo perso.

La tragica situazione che il maledetto virus ha causato ci ha fatto aprire gli occhi, ci siamo accorti di poter vivere una autonomia turistica che non avremmo mai nemmeno immaginato di possedere. Il cammino sarà lungo e difficile ma quando si crede fortemente in un obiettivo ci si arriva: il traguardo si vede e non sarà solo per Chatillon e Saint-Vincent, ma per tutti i valdostani.