Rencontre Fondation Courmayeur avec Alberto Dal Poz

La Fondation Courmayeur Mont Blanc invite à une rencontre en ligne avec Alberto Dal Poz, président de Federmeccanica qui se penchera sur le nouveau contrat de travail national pour la métallurgie qui représente une opportunité pour relancer l'industrie italienne.

Le rendez-vous est au calendrier le mardi 20 avril à 17h et sera présenté par Lodovico Passerin d'Entrèves, président du comité scientifique de la Fondation Courmayeur Mont Blanc. La Fondation a toujours suivi avec ponctualité, notamment avec l'initiative 'Incontri di metà agosto', les différentes dynamiques de développement du Pays. Cette année, a anticipé les rencontres.

''En fait, nous ne pouvons manquer de constater que tout notre système politique économique et social est aux prises avec des phénomènes et des processus qui ont brisé les rythmes traditionnels de notre vie collective; et la prise de conscience dcette rupture engage toutes les structures d'analyse à évaluer dans les plus brefs délais les faiblesses et les forces du système '', explique la Fondation en lançant l'initiative. Pour participer, inscrivez-vous au lien suivant: https://attendee.gotowebinar.com/register/4218306459868100880 (ANSA).