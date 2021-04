Oggi e domani alla stazione ferrioviaria di Aosta l'Amuchina Day

Un viaggio sempre più sicuro su tutti i 1.200 regionali di Trenitalia, da oggi anche grazie al Gel XGerm di Amuchina, eletto Prodotto dell’Anno 2021. Anche il direttore di Fs Valle d'Aosta, Fabio Cairoli ha organizzato l'Amuchina Day; oggi e domani, prima di salire sul treno ai passeggeri sono invitati a igienizzarsi le mani.

Infatti sono 10mila i dispenser che progressivamente verranno installati – almeno uno per ogni carrozza – sui treni che ogni giorno offrono a pendolari, studenti e turisti oltre 6mila collegamenti in tutta Italia.

È molto di più di una partnership strategica quella che vede protagonista Angelini Pharma al fianco di Trenitalia. Un’iniziativa che prende il via il 12 aprile 2021 in 21 stazioni italiane. Una tre giorni (12, 13 e 14 aprile) che metterà ancora una volta le persone al centro: ai clienti Trenitalia infatti, nelle principali stazioni ferroviarie del Paese, verranno distribuite gratuitamente 750mila confezioni monodose di Amuchina Gel XGerm.

Un’intesa che testimonia, questa volta al fianco del Gruppo Angelini azienda italiana leader mondiale della farmaceutica, come si concretizza l’impegno del Gruppo FS - guidato dall’amministratore delegato Gianfranco Battisti – nella sicurezza sanitaria, un nuovo contributo per portare il Paese oltre la pandemia da Covid-19.

Distanze, mascherine e igiene delle mani. Sono 3 i pilastri non farmacologici della lotta al Coronavirus. Ebbene, ora Amuchina Gel XGerm, disinfettante mani divenuto simbolo in questa pandemia, sale a bordo dei 1.200 treni regionali di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) che ogni giorno offrono 6.000 collegamenti in tutta Italia