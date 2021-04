Donnas: I problemi del traffico mettono d'accordo la politica

Una strada statale che attraversa il paese è un grande pericolo, una situazione ricorrente in tanti paesi valdostani. Le difficoltà di viabilità a Donnas sono pesanti e non facili da superare, lodevole che gli amministratori abbiano lasciato in un angolo le loro avversità politiche e insieme tentino di risolvere il problema. Il sindaco, Amedeo Follioley, ha proposto in consiglio la nomina di una commissione bipartisan, che si occupi immediatamente del problema e l'idea è stata accolta con favore dalla minoranza.

In tutto il tratto di attraversamento i pericoli sono in agguato, ma in modo particolare vanno segnalati i tratti di strada in prossimità dei parchi giochi, delle scuole, dove unbimbo, anche all’improvviso, potrebbe attraversare la strada. Gli impegni chel’amministrazione si è presa sono già tanti, semafori a protezione di incroci,attraversamenti pedonali illuminati, rilevatori di velocità, dossi vari. Tutto questo fino ad oranon è servito, quello che manca è il rispetto delle regole, noncuranza e distrazione sono lacausa dei tanti incidenti.

Il problema poi, non è solo la statale: sono anche le strade comunali dove facilmente si vedono sfrecciare auto a velocità che non sarebbero controllabili. Soluzioni vanno studiate e prese e non sarà il collegamento ciclabile con Pont St. Martin a risolvere il problema. La polizia locale conosce molto bene la grave situazione e sicuramente la conoscenza di territorio e problematiche potrà permettere agli agenti suggerimenti importanti.

Si potrebbe pensare ad una circonvallazione, ma la morfologia del territorio ne renderebbe assai difficile la realizzazione e sicuramente non troverebbe d’accordo i commercianti che si vedrebbero togliere il passaggio e di conseguenza una importante potenzialità lavorativa.

Nel frattempo, anche se i tempi auspicati saranno brevi, una soluzione ci sarebbe. Rafforzare la polizia locale con colleghi di altri comuni, costringere tutti gli automobilisti a rispettare le regole che con segnaletica, regolamenti e buon senso vengono suggerite e per farlo c’è un solo modo: sanzionare. Nella comunità tutti si conoscono, certe misure non sono facili da prendere ma di fronte alle vittime della strada ogni altra valutazione è superflua. Si lasci dunque lavorare la commissione ma da subito si faccia in modo che un grande occhio vegli sul paese.