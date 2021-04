L'applicazione desktop top per Rendere Più Facile il Trasferimento Dati

Nella nostra vita quotidiana, spesso abbiamo bisogno di trasferire dati come musica, video, film, foto sul nostro laptop. lo facciamo per risparmiare spazio su iPhone o per eseguire il backup dei dati importanti su PC.

A volte vogliamo anche trasferire quei dati da PC a iPhone in modo da poter controllare quei dati ovunque andiamo.

Dobbiamo trasferire tutti i dati dal nostro vecchio iPhone al nostro nuovo iPhone quando switch iPhone. Come possiamo trasferire facilmente i dati su iPhone?

Qui presentiamo il miglior software di trasferimento dati per iPhone e Android.

MobileTrans, è un'applicazione desktop, che si concentra sul facile trasferimento dati tra dispositivi mobili.

Al momento, oltre 50.000.000 utenti hanno scaricato MobileTrans.

MobileTrans può trasferire contatti, registri delle chiamate, file multimediali e altro sui sistemi operativi mobili, nonché fare il backup dei dati dello smartphone sul computer, nel caso mai si avesse la necessità di doverli ripristinare e rende un gioco da ragazzi portare con se la maggior parte di questi tesori quando si sceglie uno smartphone modello dopo modello.

Come installare sul tuo computer Windows

Per installare uno dei migliori software per il trasferimento dei dati tra telefoni, dal sito web https://mobiletrans.wondershare.com/it/ bisogna scaricare l’applicazione sul proprio computer.

Dopo averlo scaricato correttamente, trova il programma di installazione nell'elenco dei download, effettua un doppio clic sul programma di installazione e installalo.

Volendo personalizzare l’installazione da “Personalizza Installazione” scegli le impostazioni che rispecchiano le tue esigenze, per esempio puoi cambiare la lingua e salvare il tutto per il futuro.

Se oltre a cambiare il cellulare capita di cambiare anche il personal computer MobileTrans è ugualmente utilizzabile con la stessa licenza, tuttavia e appare anche ovvio che la licenza di Windows non può essere utilizzata su un computer Mac.

In questi casi è necessario disinstallare MobileTrans dal vecchio computer e procedere con il download e l’installazione del software sul nuovo PC.

Come copiare i contatti da iPhone a Samsung

Basta collega l’iPhone e il dispositivo Samsung e aprire MobileTrans per scegliere le funzionalità di cui si ha bisogno. Una volta selezionata l'opzione cliccare su "Trasferisci da telefono".

Dopo che i dispositivi vengono automaticamente rilevati da MobileTrans, l’ iPhone verrà mostrato come fonte e il telefono Samsung come dispositivo di destinazione.

Puoi utilizzare il pulsante Inverti per cambiare la loro posizione.

Ora, seleziona il tipo di dati da spostare, per esempio volendo trasferire i contatti da iPhone a Samsung, seleziona "Contatti" e clicca sul pulsante "Avvia trasferimento" e il gioco è fatto.