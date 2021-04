Condomìni e...Condomini

Il condominio sta diventando un posto pericoloso. E parlo a ragione veduta. Si decide in assemblea una piantumazione di alcune piante di gelsomino che naturalmente hanno bisogno di sostegni per essere installati. Ma qualcuno dei condomini contrari, nottetempo e senza avere il coraggio di farsi guardare in faccia, fa sparire le assi di sostegno per le piante.

C'è un tavolino in una piccola area del prato condominiale con alcune sedie che servono ad alcuni condomini anziani per prendere un po' di sole? Nottetempo qualcuno li fa sparire. Si frantumano e si sbriciolano pezzi di pane raffermo per dar da mangiare a passeri di passaggio? Spariti anche quelli!

Si discute animatamente se far ricorso al bonus del 110% per mettere in sicurezza l'intero stabile? Si scatena anche per questo una vera e propria battaglia tra i contrari e i favorevoli. Ne nasce una vera e propria guerra di comunicati depositati nelle buche delle lettere dei condomini e si costituiscono comitati di lotta continua contro coloro che magari pensano, a torto o a ragione, solo alla sicurezza e al miglioramento energetico dello stabile.

Ci si incontra a volte sotto i portici e non si capisce se quegli sguardi sono di amici o di nemici, contro questo o quello. La pandemia dominante dovrebbe essere l'occasione per una migliore solidarietà, ma neanche la difesa della salute è sufficiente a stabilire un minimo di convivenza. Sono tutti contro tutti. Insomma la vita di condominio spesso è un vero inferno e diventa la raffigurazione plastica di un ormai sfilacciato tessuto sociale.

E' una sorta di radiografia di una deleteria convivenza che non lascia ben sperare per il futuro. Il condominio diventa così il microcosmo più emblematico del nostro vivere civile. Condominio dovrebbe significare una pacifica convivenza tra adulti vaccinati, ma avete mai partecipato ad una sua riunione? Vi si scatenano spesso le peggiori pulsioni umane e si frantumano rapporti che fino al giorno prima erano improntati a cordialità e il buon senso diventa uno straniero. E' quanto, purtroppo, accade anche nel mio condominio.