Rinviata a maggio udienza in Cassazione per un traffico internazionale di cocaina

Originariamente fissata per mercoledì 7 aprile, a causa dell'indisposizione di un giudice è stata rinviata a data da destinarsi (ma comunque entro il prossimo mese di maggio) l'udienza in Corte di Cassazione nei confronti di un gruppo di cittadini albanesi imputati per traffico internazionale di cocaina.

Alcuni di loro sono residenti ad Aosta ed erano stati arrestati nell'ambito di una vasta operazione della Guardia di finanza di Aosta coordinata nel 2014 dal pm della Dda di Torino Stefano Castellani (il principale inquirente delle inchieste anti 'ndrangheta 'Geenna' ed 'Egomnia') e dall'allora pm della procura di Aosta Pasquale Longarini.

L'inchiesta, finalizzata al traffico internazionale di droga, portò all'arresto di 17 persone, 66 indagati a piede libero, oltre 23 chili di droga sequestrati dalle Fiamme Gialle. Condanne pesanti in primo grado (fino a 16 anni di carcere), assai ridotte in Appello (alcune pene diminuite della metà) e ora si attende il giudizio definitivo di terzo grado.