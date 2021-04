Gressan: Vandali vigliacchi e codardi in azione. Le forze dell'ordine facciano chiarezza con i video

"Sono veramente senza parole! Allo stesso tempo stiamo lavorando con la polizia municipale per riuscire a trovare i colpevoli di tale vergognoso comportamento, è certo che se individuati, la denuncia all'autorità giudiziaria è garantita e speriamo che la pena sia esemplare". La rabbia per l'inciviltà di qualche vandalo codardo non deprime il sindaco di Gressan, Miche Martinet, determinato ad individuaree assicurare alla giustizia i responsabili.

Ieri, come si vede nelle foto, c'è chi ha divelto il cartello della fontanella riservata ai disabili nell'area verde... una vergogna veramente, non si ha rispetto più di nulla.

"Sono profondamente amareggiato per il vile comportamento che qualche fruitore della nostra area sportiva ha tenuto lo scorso fine settimana.Questa mancanza di rispetto - rimarca Michel Martinet - va oltre ogni limite, abbiamo dedicato questo spazio con la realizzazione di una fontanella per gli sportivi diversamente abili proprio per dimostrare la vicinanza dell'amminostrazione comunale a chi è meno fortunato e poi si verificano dei comportamenti del genere".

Nonostante i divieti imposti dalle norme per contrastare la diffusione del covid si continuano a manifestare episodi messi in atto da vandali in azione. Dopo i fatti di via Croce di Città ad Aosta dove un giovinastro a danneggiato un'opera artistica i soliti valdali ignoranti all'area verde di Gressan è stato registrato un fatto gravissimo perché riguarda le persone disabili.

(nella foto il sindaco di Gressan, Michel Martinet)

L'area di Gressan è una zona di aggregazione, lontano dalla zona centrale della città ma facilmente raggiungibile. E' un'area multietnica dove molti ragazzi fanno sport, ma c'è anche chi si ritrova con altre finalità e la lotta al coronavirus non ferma però il degrado e l’inciviltà.