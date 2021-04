È un antico detto del Sud che si addice a Travaglio. I suoi veleni, che sputa quotidianamente, sono arrivati al punto da sostenere, criticando duramente Draghi nella trasmissione su La7 di Lilli Gruber, che uno psicologo 35enne, solo perché tale, può saltare la fila per il vaccino rubando la dose ad un anziano. Non so se Travaglio mangi "gallucc", ma di veleni è ormai un esperto. (EROD)