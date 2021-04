Sono 78 i nuovi casi positivi al Covid in Valle

Stabile la curva pandemica nella nostra regione: sono 78 i nuovi casi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 241 persone sottoposte a tampone.

E' quanto emerge nell'ultimo bollettino di aggiornamento diffuso dalla Regione, sulla base dei dati dell'Usl. Lieve calo dei pazienti ricoverati all'ospedale Parini: sono ora 77 (ieri erano 78), di cui 12 in terapia intensiva; sono invece 1065 i contagiati in terapia e isolamento domiciliare. Il totale dei contagiati sale a 1.142, ovvero 15 in più di ieri, mentre i guariti sono 63.

Le Forze dell'ordine hanno effettuato 631 controlli e hanno elevato una sanzione, mentre intanto procedono nel massimo riserbo investigativo gli accertamenti della procura sulle possibili somministrazioni di vaccino anticoronavirus a persone non aventi diritto.