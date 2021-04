Aosta: Lunedì senz'acqua alcune zone e vie del capoluogo

Per consentire l’esecuzione di un intervento urgente di manutenzione della rete dell’acquedotto comunale, l’erogazione dell’acqua potabile sarà sospesa lunedì 12 aprile, dalle ore 8,30 alle ore 11,30 in via Carducci, dal civico n. 12 al civico n. 14, in viale Partigiani, dal civico n. 23 al civico n. 31, e in tutta via Pila.

In seguito l’acqua potrà presentare carattere di torbidità, e quindi si sconsiglia l’uso di elettrodomestici fino allo spurgo della tubazione in tutte le zone interessate dai lavori.

Con l’occasione il Comune di Aosta ha attivato una canale sul social network Telegram che sarà dedicato alle comunicazioni di servizio/emergenza.

Per iscriversi (e ricevere così le comunicazioni) è sufficiente cercare su Telegram il canale “Comune di Aosta”, e fare click sul pulsante “UNISCITI" in basso.