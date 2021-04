Presidente Lavevaz, 'contro crisi chiedo coesione di tutta la politica'

Non vogliamo negare assolutamente che la tensione sociale sta aumentando, ma niente di più triste che utlizzare la crisi per fare propaganda, quando invece servirebbe coesione". Lo ha detto nell'aula del Consiglio Valle il Presidente della Giunta, Erik Lavevaz, dopo che giovedì il mondo della somministrazione ha manifestato duramente sotto le finestre di Palazzo regionale, e alcuni consiglieri della Laga Vda hanno incontrato una delegazione di ristoratori e commercianti.

"Il refrain delle risposte che non arrivano - ha proseguito il Presidente - potrebbe avere un'aurea di serietà diversa: le persone hanno bisogno di capire che stiamo lavorando, tutti, per fronteggiare la crisi e che davvero gli aiuti arriveranno, non appena possibile. Lo ribadiamo: con la legge di assestamento potremo disporre di più di 50 milioni di euro, probabilmente anche di più".

"Facendo le proporzioni . ha concluso - sarà un intervento senza uguali a livello nazionale: altre Regioni hanno preferito anticipare i proclami, noi abbiamo scelto un approccio pragmatico, di sostanza. Questo è un Defr sui generis e da domani saremo al lavoro sul prossimo e sulle prospettive di ripresa di cui la Valle d'Aosta ha bisogno. Auspico un'azione di responsabilità condivisa, a partire soprattutto dagli atteggiamenti".