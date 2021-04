Domani sabato 10 aprile saint Ezéchiel

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Sabato 10 aprile

Chiesa parrocchiale di Nus - ore 15.00

S. Cresime per la Parrocchia di Saint-Marcel

Domenica 11 aprile

Chiesa parrocchiale di Chambave - ore 10.00

S. Cresime per le Parrocchie di Chambave e Saint-Denis

Chiesa parrocchiale di Cogne - ore 10.00

S. Cresime

Chiesa parrocchiale di Verrayes - ore 18.00

S. Cresime per le Parrocchia di Diémoz e Verrayes

Le Messager Valdotain ricorda sabato 10 aprile saint Ezéchiel

La Chiesa celebra San Terenzio e compagni Martiri di Cartagine

Terenzio e compagni furono martirizzati a Cartagine per le persecuzioni

In Africa, santi Terenzio, Africano, Massimo, Pompeo, Alessandro, Teodoro e quaranta compagni, martiri, che, sotto l’imperatore Decio morirono per la loro fede cristiana.

S. Terenzio è il capo di un gruppo di martiri di origine orientale, uccisi a Cartagine per ordine del ‘prefetto d’Africa’ Fortunaziano, al tempo dell’imperatore Decio. Questi aveva emanato un decreto di persecuzione e condanna al supplizio contro tutti coloro che non avessero rinnegato il Cristianesimo.

Ci furono parecchie defezioni ma Terenzio e altri trentanove compagni decisero di non cedere, seguì l’arresto e il processo in tribunale, anche qui, benché sollecitati e poi torturati con supplizi vari, non lasciarono la loro fede, anzi fu proprio Terenzio a rispondere per tutti, con la sua pubblica professione cristiana, a tal punto il prefetto li condannò a morte tramite decapitazione.

Si conoscono i nomi di alcuni compagni di martirio, forse persone più in vista: Africano, Massimo, Pompeo, Zenone, Alessandro, Teodoro.

Alla fine del IV secolo, sotto l’imperatore bizantino Teodosio il Grande, i loro corpi furono traslati a Costantinopoli.

