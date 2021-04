Migliorata la gestione del Centro vaccinale al Palaindoor

"Dopo aver 'criticato' la situazione vaccini al Palaindoor devo ammettere che finalmente lo scenario, da oggi, è cambiato e migliorato di molto. Sono contento e vuol dire che le critiche servono se ci sono persone intelligenti che ne sanno fare buon uso".

E' uno dei commenti apparsi in queste ore nei profili Facebook di alcuni valdostani che nei giorni scorsi avevano segnalato criticità nella gestione del Centro vaccinale al Palaindoor di Aosta: tempi lunghi di attesa, anziani in piedi per ore anche all'aperto, toilettes inagibili e via di questo passo.

Diverse di queste segnalazioni erano giunte anche ad Aostacronaca, ma ora le cose sembrano davvero andare per il verso giusto: è stato organizzato il locale interno-sala bar per consentire ai prenotati di attendere in un luogo chiuso il proprio turno e sono stati dimezzati i tempi di attesa. Le lamentele nei confronti del personale considerato da qualcuno "troppo sbrigativo" sono cessate. Insomma, sembra proprio arrivata la primavera...