CRESCE LO SCONCERTO PER LA CARENTE INFORMAZIONE COVID

Ciao.. ti racconto questa.. mio papà (nato nel 1949) un mesetto fa si è collegato al portale vaccini per vedere se gli era stato fissato l'appuntamento per la vaccinazione (precedentemente si era registrato inserendo il codice fiscale e gli altri dati richiesti) dal momento che alcuni suoi conoscenti coetanei gli avevano detto di aver ricevuto la conferma della loro prenotazione.



Quando è entrato nella sua pagina del portale vaccini ha trovato un messaggio che gli comunicava che sarebbe stato contattato per essere vaccinato "a domicilio".



Insospettito dallo strano messaggio (fortunatamente sta benissimo e non ha patologie tali da non consentirgli di recarsi al polo vaccinale in autonomia) ha iniziato a telefonare al 0165546222 per avere delucidazioni..



Dopo ore passate in attesa è riuscito finalmente a parlare con un operatore, il quale gli ha spiegato di non trovare il suo nome in nessun elenco e gli ha quindi detto che lo avrebbe ricontattato per fornirgli una spiegazione.



Dopo qualche ora mio padre riceve una chiamata da quell'operatore che gli dice che non si riesce a capire quale sia il motivo per cui compare quel messaggio e che avrebbe quindi mandato una mail "ai piani alti" per evidenziare il problema. Successivamente sarebbe stato ricontattato per chiarire la cosa.



Dopo qualche giorno, non avendo ancora notizie e riscontrando sempre la presenza del medesimo messaggio al momento del "login" sul portale vaccini, mio padre decide di richiamare il centralino.



Dopo ore e ore di paziente attesa l'operatore che gli risponde gli comunica che la comparsa di quel messaggio errato è dovuta all'errore del medico di base di mio padre che ha segnalato TUTTI i propri pazienti come pazienti da vaccinare a domicilio.

Gli comunica quindi che a breve l'errore sarebbe stato corretto e che subito dopi gli sarebbe stato fissato un appuntamento per il vaccino.



Da allora è passata un'altra settimana ma il messaggio che compare è sempre quello: lei dovrà essere vaccinato a domicilio..