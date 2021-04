Sì della Commissione 'Servizi sociali' alle nuove modalità di esami linguistici

"Abbiamo rilevato la disponibilità di aule alla Biblioteca regionale di Aosta, alla Cittadella dei giovani e al Quartiere Cogne, nell'ambito di un processo di valorizzazione di questa zona del capoluogo regionale". Lo ha affermato Erika Guichardaz (PCP), presidente della Quinta commissione consiliare regionale 'Servizi sociali', al termine della riunione in cui è stato espresso parere favorevole all'unanimità sul disegno di legge, presentato dalla Giunta regionale il 29 marzo scorso, recante misure urgenti per lo svolgimento dell’esame di Stato e delle prove di conoscenza linguistica negli istituti di istruzione secondaria della Regione.

Sul provvedimento, che si compone di sei articoli, relazionerà all'Aula il consigliere Andrea Padovani (PCP).

"Oggi abbiamo anche trattato la petizione sulle Aule studio - dichiara la Presidente Guichardaz - effettuando una serie di audizioni: abbiamo sentito i rappresentanti del Coordinamento giovanile valdostano che ha promosso l'iniziativa; l'Assessore del Comune di Aosta all’istruzione, cultura e politiche giovanili, Samuele Tedesco; la Direttrice dell'Università della Valle d'Aosta, Lucia Ravagli Ceroni; il referente della Cittadella dei giovani, Jean Frassy; gli Assessori regionali ai beni culturali, Jean-Pierre Guichardaz, e all'istruzione, Luciano Caveri".

Riguardo agli studenti universitari, "è stata confermata la creazione di appositi luoghi di studio nel nuovo Polo in fase di costruzione - precisa Guichardaz - fermo restando che l'attuale sede mantiene la disponibilità di spazi, seppur al momento poco frequentati. L'assessorato fornirà i dati necessari a meglio comprendere i fabbisogni degli universitari, in modo da valutare altre disponibilità. In tal senso, la creazione di uno studentato a Palazzo Cogne di cui si è parlato oggi in Consiglio regionale potrebbe rispondere anche a queste esigenze".

"Mercoledì prossimo ci riuniremo nuovamente - riferisce la presidente di Commissione - abbiamo in programma le audizioni dei sindacati e dei rappresentanti di categoria in merito alla questione del precariato scolastico e fisseremo il calendario dei lavori riguardo alla petizione promossa dal Comitato Vallée Santé".