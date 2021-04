Maratona finanziaria in Consiglio Valle, approvati quattro ordini del giorno

Procede l'esame del Consiglio Valle sui 28 ordini del giorno - di cui 23 del gruppo Lega Vallée d'Aoste, quattro di Pour l'Autonomie e uno della maggioranza UV, PCP, AV-SA e VdA Unie - depositati nell'ambito della trattazione del Documento di economia e finanza regionale 2021-2023.

Al momento il Consiglio ha approvato all'unanimità un ordine del giorno riguardante lo sviluppo del vettore idrogeno presentato dalla Lega VdA ed emendato su proposta dell'Assessore allo sviluppo economico. Il testo impegna il Governo regionale a prevedere all'interno della prossima revisione del Piano energetico ambientale regionale e in coerenza con la strategia regionale "fossil fuel free 2040", una linea di azione dedicata, volta a identificare le possibilità di sviluppo di una filiera locale di produzione e utilizzo del vettore idrogeno.

Approvato, sempre all'unanimità, un ordine del giorno riguardante la lotta alle dipendenze. Presentato dalla Lega VdA ed emendato su proposta dell'assessore regionale all'Istruzione, Luciano Caveri, il testo impegna l'Amministrazione regionale a proseguire, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e con le forze dell'ordine, le azioni di sostegno volte a prevenire l'abuso di alcol e di sostanze stupefacenti e del gioco d'azzardo da parte dei più giovani.

Approvato all'unanimità anche l'ordine del giorno proposto dalla Lega VdA sullo sviluppo dello scialpinismo. Il testo impegna l'assessore competente, Jean-Pierre Guichardaz, a definire un piano di sviluppo della pratica dello scialpinismo nei comprensori sciistici valdostani da realizzarsi nell'ambito del tavolo di coordinamento con le società di impianti a fune e a presentarlo alla Commissione consiliare competente in tempo utile per l'avvio della campagna promozionale della prossima stagione invernale 2021-2022.

L'Assemblea ha poi approvato, sempre all'unanimità, un ordine del giorno sulle politiche per l'integrazione presentato dal gruppo Lega VdA ed emendato su proposta dell'Assessore alla sanità e politiche sociali. Il testo, con riferimento alle politiche per l'integrazione contenute nel Defr, impegna l'Amministrazione regionale a evidenziare, in Commissione, che cosa intenda per inclusione nei settori del lavoro, della formazione e della casa oltre che a fornire ogni spiegazione utile per comprendere con quanti e quali fondi si intenda intervenire per garantire questa inclusione.