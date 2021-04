Consiglio Valle approva Documento finanziario regionale 2021/23

A conclusione dell'adunanza del 7, 8 e 9 aprile il Consiglio Valle ha approvato, con 21 voti a favore (UV, PCP, AV-SA, VdA Unie) e 14 astensioni (Lega VdA, PlA), il Documento di economia e finanza regionale-Defr per il triennio 2021-2023.

Il dibattito sul Defr, iniziato nel pomeriggio di mercoledì 7, ha visto anche la trattazione di 28 ordini del giorno collegati, approvandone 12, di cui sette proposti dalla Lega VdA, 4 da Pour l'Autonomie e uno dai gruppi UV, PCP, AV-SA e VdA Unie.

Dichiarazioni di voto

Per il consigliere di Pour l'Autonomie Mauro Baccega, "il Defr necessitava di essere arricchito e abbiamo posto le nostre critiche e i nostri suggerimenti: è stato un dibattito approfondito. Abbiamo chiesto obiettivi e risorse, ma avete scelto di predisporre un documento di matrice politica che non dà certezze rispetto al futuro. Abbiamo sollecitato maggiori risorse per i ristori alle attività economiche, per le famiglie. Sarà necessario aspettare l'avanzo di amministrazione e il nuovo Defr per valutare meglio la misurabilità degli obiettivi: il nostro per ora non è un voto negativo, bensì un voto di astensione".

Il Capogruppo della Lega VdA, Andrea Manfrin, annunciando il voto di astensione, ha osservato che si tratta di "un documento che presenta dei limiti, che è molto vago e lasco e non è verificabile né in questo Consiglio né al di fuori. A fronte delle rivendicazioni fatte dai manifestanti, la maggioranza e la minoranza non sono sullo stesso piano: c'è chi può prendere delle decisioni e chi può fare delle proposte. Noi le abbiamo fatte: per noi sono necessarie le riaperture delle attività economiche, ma la maggioranza non vuole aderire a questa battaglia".

Il Capogruppo di PlA, Marco Carrel, ha sottolineato: "Il Defr dovrebbe programmare e cercare di dare degli obiettivi, ma non è quello che ritroviamo nella lettura del documento. Il nostro gruppo ha rispettato il richiamo alla responsabilità, presentando ordini del giorno e sottoponendo suggestioni. Mi chiedo invece se il richiamo alla coesione sia stato rivolto in particolare alla maggioranza, viste le contraddizioni emerse durante il dibattito. Noi continueremo a studiare e approfondire le questioni per dare risposte a tutti quei valdostani".

Il consigliere Augusto Rollandin (PlA) ha parlato di "due aspetti sostanziali: le proposte ricalcano quelle del DEFR precedente e il fatto che a essere assenti sono i numeri. Non c'è la possibilità di valutare e capire dove saranno reperite le risorse per concretizzare le iniziative. La disponibilità finanziaria si gioca sulla terna dei fondi regionali, di quelli statali e quelli europei: dove troviamo i soldi? Per il futuro, ci auguriamo che ci sia la capacità di intervenire nei settori che più hanno sofferto: tra questi c'è l'agricoltura. È un settore i cui lavoratori non hanno forse il tempo di manifestare in piazza, ma le difficoltà sono tante e bisogna fare qualcosa".

Sono stati rinviati al prossimo Consiglio, che si riunirà mercoledì 21 e giovedì 22 aprile, i restanti punti non trattati in questa adunanza.