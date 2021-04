Aosta: Riprendono lunedì i cantieri dei lavoratori socialmente utili

Detenuti in sconto pena, tossicodipendenti inseriti in programmi di recupero, persone disagiate:i lavoratori socialmente utili (Lus) hanno contribuito, dal 2016, a rendere più vivibile e sicuro il capoluogo valdostano. Per questo motivo l'Amministrazione comunale di Aosta ha riproposto il bando per l'assegnazione a una cooperativa sociale della gestione del nuovo Progetto lavori di utilità sociale-Lus, che prenderà il via lunedì 12 aprile con l'avvio dei primi interventi urgenti. I Lus si occuperanno quest'anno di interventi di messa in sicurezza degli impluvi e della risistemazione di aree verdi e urbane della città.

Saranno impiegati anche per opere di pulizia all'acquedotto, al cimitero e in interventi di Protezione civile, mentre cinque giornate sono state dedicate alla formazione. Gli operai Lus sono persone disoccupate appartenenti alle categorie previste dal Piano di politica del lavoro e regolarmente iscritte negli elenchi in carico ai servizi sociali, al Sert o alla Casa circondariale di Brissogne, i cui progetti di vita prevedono percorsi di reinserimento lavorativo in ambito protetto.