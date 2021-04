Calano nuovi casi Covid in Valle d'Aosta

Nella settimana tra il 31 marzo e 6 aprile risulta in peggioramento in Valle d'Aosta l'indicatore relativo ai casi attualmente positivi al Covid, ovvero 957 per 100.000 abitanti, mentre nello stesso periodo si registra una diminuzione del 5,8% dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente.

E' quanto emerge nell'ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe; sopra soglia di saturazione (fissata al 50%) figurano i posti letti in terapia intensiva occupati da pazienti Covid-19.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, la percentuale di popolazione valdostana che ha completato il ciclo è pari al 6,4% (poco più alta della media italiana del 6%); quella degli over 80 è del 32,3% (inferiore alla media Italia 36,8%) e quella della fascia 70-79 anni è del 3% (più alta della media Italia che è del 2,2%).