Fort de Bard partie prenante projet Interreg e-Bike

Le Fort de Bard est partie prenante du projet Interreg e-Bike, la piste cyclable internationale qui sillonnera les sentiers des Alpes italo-suisses, traversant les contreforts piémontais, remontant vers le lac Majeur, continuant vers la région du Tessin atteignant la frontière italo-suisse.

Cette connexion avec des zones importantes des Alpes, qui devrait être construite d'ici 2022, valorisera le territoire de la Basse Vallée d'Aoste avec la création d'un circuit équipé pour les vélos électriques le long de l'axe naturel de la Doire jusqu'au Canavese.

Des colonnes de recharge électrique spéciales seront installées et mises à disposition, ainsi que des ateliers d'assistance. Le projet E-bike vise à garantir la conservation et la valorisation du patrimoine naturel et culturel du territoire, à travers le développement d'un modèle de gouvernance transfrontalière de l'offre touristique.

L'intention est de diversifier selon les saisons l'offre, actuellement concentrée en période hivernale, en soutenant le projet également par une promotion-marketing internationale. (ANSA).