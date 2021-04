Tre pazienti Covid deceduti e 54 nuovi casi nelle ultime 24 ore

Aumentano i decessi di pazienti Covid nella nostra regione: ne sono stati registrati tre nelle ultime 24 ore, si tratta di due uomini e di una donna.

Sono invece 54 i nuovi casi positivi al coronavirus a fronte di 270 persone sottoposte a tampone. E' quanto emerge nell'ultimo bollettino di aggiornamento diffuso dalla Regione, sulla base dei dati dell'Usl.

I pazienti ricoverati all'ospedale Parini sono 71, di cui 12 in terapia intensiva mentre in isolamento domiciliare restano 1.041 persone. Il totale dei contagiati sale a 1.112, 61 in meno di ieri; i guariti sono 112. Le Forze dell'ordine hanno svolto 477 controlli senza elevare alcuna sanzione.

Come evidenziato da Fondazione Gimbe, nella nostra regione i nuovi casi sono però calati: "Il sistema sanitario valdostano ha dato un'ottima risposta nell'emergenza - afferma l'assessore regionale alla Sanità, Roberto Barmasse - la Valle d'Aosta, con un unico ospedale, non ha mai mandato via nessuno ed è la regione che ha vaccinato di più".

"Il nostro sistema è ottimo e va difeso - aggiunge Barmasse - non lo dico io, ma il generale Figliuolo che ha riconosciuto il ruolo della Valle d'Aosta. E per risolvere il problema economico dobbiamo risolvere quello sanitario: il vaccino è la strada maestra per uscire da questa situazione e dovremo continuare a investire nella sanità".