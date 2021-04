Torna quest'anno nonostante il Covid il servizio civile 'Due mesi in positivo'

Scade alle ore 17 del 16 aprile il termine per la presentazione dei progetti di servizio civile 'Due mesi in positivo' per il reclutamento dei giovani volontari.

"L’iniziativa, giunta quest’anno all’undicesima edizione - si legge in una nota della Regione - rappresenta per i giovani un’esperienza formativa molto arricchente, in quanto permette loro di entrare in contatto con realtà interessanti e stimolanti; infatti, da un lato, si intende favorire la formazione dei giovani attraverso l’acquisizione di maggior coscienza e consapevolezza del mondo lavorativo e, dall’altro, si desidera supportare le esigenze e i fabbisogni degli enti e delle associazioni presenti sul territorio regionale".

Gli enti accreditati al Servizio civile nazionale o all'Albo regionale di Servizio civile interessati possono presentare esclusivamente online il proprio progetto 'Due mesi in positivo', al fine di accogliere giovani valdostani tra i 16 e i 18 anni dal 14 giugno al 13 agosto 2021, garantendo loro di provare un ampio ventaglio di esperienze e di coltivare le proprie attitudini una volta concluso l’anno scolastico.

Come per l’edizione passata, è stato deciso di indire la nuova edizione dell’iniziativa 'Due mesi in positivo' nonostante il periodo emergenziale.

"Qualora tale situazione sanitaria non dovesse consentire il regolare svolgimento dell’iniziativa - prosegue la nota - l’Assessorato verificherà la fattibilità di prevedere un nuovo periodo per la sua realizzazione".

Inoltre "a seguito dell’approvazione dei progetti e dell’individuazione dei posti da assegnare, l’Amministrazione regionale avrà cura di dare massima diffusione rispetto all'apertura/chiusura delle modalità e termini per la presentazione delle candidature da parte dei singoli giovani aspiranti volontari".

L’istanza di presentazione dei progetti dovrà essere firmata digitalmente e trasmessa alla casella Pec (Posta elettronica certificata) dell’assessorato dell’Istruzione e Partecipate, all’indirizzo: istruzione@pec.regione.vda.it entro e non oltre le ore 17 di venerdì 16 aprile (tutta la documentazione allegata deve essere in formato pdf) e l’oggetto della Pec deve essere il seguente: "PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE PER IL BANDO “DUE MESI IN POSITIVO”.

Sulla pagina tematica 'Servizio civile' del sito istituzionale della Regione autonoma Valle d’Aosta sono scaricabili il bando e i relativi allegati, ai fini della presentazione dei progetti da parte degli enti interessati, al seguente link: https://www.regione.vda.it/<wbr></wbr>serviziocivile/default_i.asp.

Per informazioni, è possibile rivolgersi ai funzionari dell’ufficio politiche giovanili della Struttura politiche educative (via Saint-Martin-de-Corléans n. 250 – 11100 Aosta) dott. Enrico Vettorato (tel. ufficio: 0165/275854 - mail: e.vettorato@regione.vda.it) e dott.ssa Luisa Cossard (tel. ufficio 0165/275855 - mail: l.cossard@regione.vda.it) o scrivere all’email generale dell’ufficio competente serviziocivile@regione.vda.it.