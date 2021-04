CONFCOMMERCIO VDA E CARIGE GUARDANO AL FUTURO: INSIEME PER RIPARTIRE

Banca Carige sintetizza tutte la misure a sostegno delle imprese e delle famiglie associate a Confcommercio VdA. Non si tratta di uno slogan ma di un vero e proprio impegno di tradurre in azioni concrete e tempestive per superare gli ostacoli in questo difficile momento.

Gli strumenti concreti offerti da Carige per ripartire il più rapidamente possibile sono:

Finanziamento art. 13 D.L. liquidità e successive modificazioni

Sospensione finanziamenti art. 56 Decreto Cura Italia e successive modificazioni

Imprese in ripresa 2.0 (Moratoria ABI)

Clicca qui per visionare la convenzione con Banca Carige