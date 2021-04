Al via la campagna fiscale 2021 promossa dal CAF Cisl Valle d’Aosta. Rivolgiti con serenità alla nostra struttura che saprà aiutarti, con le sue diversi sedi sparse sul territorio e con i suoi operatori, giovani e professionali.#affidatianoi

Puntuale parte come ogni anno la Campagna Fiscale promossa dalla CISL Valle d’Aosta. Al fine di essere al fianco e di aiuto a tutti, tesserati al sindacato e non, il CAF CISL VALLE D’AOSTA è pronta a fare decollare questo servizio che risulta fondamentale e che è garantito grazie ad una squadra formata da giovani, affiatati e preparati operatori.

La Campagna Fiscale del Caf Cisl prenderà avvio, subito dopo Pasqua, da martedì 6 Aprile, per concludersi con la fine del mese di settembre. E’ necessaria la prenotazione per fissare il proprio appuntamento, per qualsiasi sede, telefonando al numero unico 0165/231669.