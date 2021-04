Presidente Lavevaz, 'pronti a riaprire l'ospedale Covid da campo'

"Nelle ultime settimane c'è stato un aumento importante dei contagi e anche dei ricoveri ospedalieri, il tasso di saturazione dell'ospedale ha superato i livelli di guardia e si è ormai pronti a riattivare le misure straordinarie come l'ospedale da campo". Lo ha detto il presidente della Giunta, Erik Lavevaz, nelle sue comunicazioni in apertura del Consiglio Valle di oggi che si svolge in modalità mista. Il presidente Lavevaz, l'assessore Carlo Marzi e il consigliere Dino Planaz, risultati positivi al Covid-19 la scorsa settimana, partecipano infatti ai lavori da remoto, in collegamento telematico.

"Rimane l'attenzione a non compromettere l'efficienza del piano vaccinale, - ha aggiunto Lavevaz - ogni scelta è vincolata al mantenimento o anche al potenziamento della struttura vaccinale che rimane a tutt'ora una delle più efficienti a livello nazionale". Il presidente della Giunta ha anche riferito che la Valle d'Aosta, assieme alla provincia autonoma di Bolzano, ha chiesto una fornitura aggiuntiva di vaccini in ragione della posizione di confine.