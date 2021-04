La rabbia del settore terziario in Place Deffeyes, 'Mentre voi mangiate noi moriamo di fame'

Trentacinque sacchetti ben confenzionati contenenti salsicce, cotechini e altri prodotti valdostani; su ogni sacchetto il nome del consigliere regionale a cui sarà consegnato tra slogan e trillo di fischietti.

E' originale e alta, la provocazione organizzata oggi sotto le finestre del Palazzo regionale - dov'è in corso il Consiglio Valle - da ristoratori, baristi, commercianti e rappresentanti dei settori terziario e turistico, molti dei quali aderenti al movimento spontaneo 'Forchette non forconi'.

Ribadiscono con slogan, striscioni e iniziative provocatorie, la loro frustrazione "per l'atteggiamento di chi durante l'estate ha fatto campagna elettorale invece di preoccuparsi a cercare strumenti per arginare i contagi e ora non ha altra soluzione che imporre chiusure che ci uccidono", ripete Jean-Claude Brunet, titolare del ristorante 'La Vache Folle' di Aosta e tra i principali animatori della protesta.

"Oggi abbiamo voluto organizzare le cose per bene - spiega Brunet - confezionando con i pochi mezzi che ci sono rimasti questi sacchetti alimentari per i nostri consiglieri di maggioranza e minoranza, tutti, nessuno escluso, perchè si rendano conto una volta per tutte che davvero così non possiamo più andare avanti".