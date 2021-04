Studenti e docenti in piazza per il ritorno della scuola in presenza

Il ritorno più rapido possibile "della scuola in presenza per tutti" e "investimenti seri, a livello economico e organizzativo". Sono i due temi principali della manifestazione 'Priorità alla Scuola in Valle d'Aosta' che si terrà sabato 10 aprile, alle ore 15, in piazza Chanoux ad Aosta.

La riapertura delle classi in presenza "fino alla prima media è già un buon risultato, ma non ci basta - spiegano gli organizzatori - da molti mesi gli adolescenti sono considerati invisibili nell'agenda politica, sono quelli ritenuti sacrificabili che possiamo immediatamente relegare dietro ad uno schermo".

E ancora, "ci sono una serie di misure organizzative importanti sia interne al sistema scuola (eliminazione delle classi pollaio, aumentano significativo dell'organico docenti, investimento serio nella ristrutturazione degli stabili) che esterne alla scuola (riorganizzazione dei trasporti, collaborazioni con associazioni ed enti del territorio per progetti di educazione diffusa) che avrebbero consentito di vivere meglio questo anno scolastico e di mantenere la scuola in presenza e che è urgente cominciare a progettare fin da ora anche in vista del prossimo anno scolastico (non è che tra sei mesi ci ritroviamo nello stesso pantano?)".

"Capisco le ragioni e le condivido - commenta l'assessore regionale all'Istruzione, Luciano Caveri - e nel dirlo penso di avere le carte in regola. Abbiamo tenuto aperto il più possibile sino ad oggi. Oggi da Roma c'è stata una 'stretta', che rende giuridicamente difficile deroghe in materia. Ma sono contento che ci sia un movimento d'opinione che ricorda come la scuola sia quella in aula".