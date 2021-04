Au château Gamba en été hommage a Giugiaro

Le château Gamba de Châtillon rendra hommage au designer Giorgetto Giugiaro en lui consacrant une exposition au calendrier de juin à septembre ''De Léonard à Giugiaro. Origines du design et de la Renaissance moderne'', un projet de la société Cpa Service de Colleretto Giacosa.

L'exposition se concentre sur la personnalité créative de Giugiaro, l'un des plus grands designers contemporains connus dans le monde entier, notamment dans le domaine du design automobile, mais qui, parmi centaines des d'objets, a également conçu des meubles, des montres, des appareils photo et des instruments de musique.

L'exposition est organisée par Alessandro Vezzosi, artiste, critique d'art et chercheur de Leonardo et Giugiaro lui-même, avec la collaboration d'Agnese Sabato, présidente de l'association Leonardo Da Vinci Heritage. L'exposition sera accompagnée d'un nouveau parcours d'exposition dans le parc du château avec l'exposition de quelques œuvres de grands sculpteurs du XXe siècle tels qu'Arnaldo Pomodoro et Giuseppe Maraniello. (ANSA).