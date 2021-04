Autonomia e regionalismo tra ideologia e modo di essere

Negli ultimi tempi si sente parlare di autonomia e regionalismo quasi fossero termini equivalenti, non è così, anzi il significato è molto diverso. L’autonomia, per la Valle d’Aosta, è uno stato di fatto, un modo di essere.

Era il 31 gennaio 1948 quando l’Assemblea costituente, lo Stato Italiano, concesse alla Valle d’Aosta lo Statuto Speciale, anche se una prima forma di autonomismo era stata concessa dal Governo Militare alleato già dall'1 gennaio 1946, un’autonomia che consentiva di legiferare in molte materie normalmente di competenza dello Stato, deleghe per la sanità, la scuola, per la nostra particolarità linguistica, la formazione, il lavoro trasporti e viabilità. Una delle motivazioni più importanti per la concessione dell’Autonomia è stata proprio la particolarità linguistica, una regione dove il francese è paritetico all’italiano ma dove forse sono di più i valdostani che parlano il patois, una lingua che deriva dal franco-provenzale, caratterizzata da una forte frammentazione dialettale.

Fu stabilito che il finanziamento derivasse dalla restituzione da parte dello Stato di parte delle tasse pagate dai Valdostani. Il regionalismo invece, è un’ideologia politica che si concentra sullo sviluppo del sistema politico o sociale della regione, sugli interessi normativi o economici, che mira a rafforzare consapevolezza e lealtà verso una regione che vede la sua popolazione unita, omogenea per la sua particolarità linguistica. Il regionalismo prevede l’autonomia all’interno dello Stato che deve essere vista come l’organizzazione dello Stato centrale su base regionale per la realizzazione delle sue politiche.

Il regionalismo mira ad aumentare il potere politico della regione, il rafforzamento degli organi di Governo tutto a beneficio della popolazione, migliorando le economie regionali in termini di sviluppo, di migliore allocazione delle risorse, di responsabilità fiscale. Il regionalismo è quindi un’ideologia che tende a rafforzare l’autonomia regionale.