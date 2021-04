In Valle 34 nuovi casi Covid su 93 tamponi e c'è un decesso

Come ormai accade da giorni, resta alta e preoccupante la curva dei contagi da coronavirus nella terza ondata: nelle ultime 24 ore sono stati rilevati nella nostra regione 34 nuovi casi di positività al Covid-19 a fronte di appena 93 persone sottoposte a tampone. Essendo i guariti nove ed essendo stata registrata una nuova vittima (una donna), il totale dei contagiati sale a 1197, ovvero 24 più di ieri, mentre i decessi salgono a 429 (211 uomini e 218 donne).

Aumentato il numero dei ricoveri al Parini: sono 55 e di questi quindici sono in terapia intensiva, uno più di ieri. In terapia e isolamento domiciliare restano 1127 persone.

Le Forze dell'ordine hanno svolto 921 controlli e hanno elevato due sanzioni per violazione delle norme antipandemia.

Intanto i governatori delle Regioni, che giovedì incontreranno il premier Mario Draghi in merito ai fondi Recovery e che nella stessa giornata si confronteranno nella 'Stato-Regioni', chiedono di fornire "prospettive a quei settori chiusi valutando aperture subito dopo il 20 aprile, nel caso di un miglioramento dei dati epidemiologici, per poi permettere da maggio la ripartenza di attività in stand-by da troppo tempo come le palestre".