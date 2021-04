A fuoco un tetto in frazione Torille a Verres

Una squadra del Comando regionale dei Vigili del fuoco, insieme ai vigili volontari di Verrès e Arnad, è intervenuta intorno alle ore 12,30 di oggi, martedì 6 aprile, per l'incendio del tetto di una casa in frazione Torille a Verrès, in Frazione Torille.

All'arrivo sul posto delle squadre di soccorso, il principio di incendio risultava già spento da alcuni operai edili che stavano effettuando dei lavori sul tetto. Le cause sono probabilmente da attribuirsi a un corto circuito elettrico.

Dopo alcune verifiche strumentali, le squadre sono tutte rientrate presso la loro sede.

Sono intervenuti otto vigili professionisti e sei pompieri volontari con autopompa serbatoio, autoscala e autobotte. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono concluse poco dopo le 14,30.