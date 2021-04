7 aprile Giornata mondiale della salute. Adesione alla campagna per la sospensione dei brevetti per vaccinare i paesi poveri

Anche la Cisl ha aderito all'iniziativa avanzata dal Comitato Italiano della Campagna Europea Diritto alla Cura, promossa su Facebook: un click per “liberare” i brevetti dei vaccini da BigPharma con un milione di firme, una necessità urgente e indilazionabile. (https://www.facebook.com/right2cure.it).

Decine di artisti e personalità fra i più amati e popolari si alterneranno il 7 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Salute, in diretta Facebook dalle 18 alle 19,30 sulla pagina Facebook Right2cure/DirittoallaCura, con la conduzione di Vittorio Agnoletto , portavoce della Campagna Europea Diritto alla Cura.

“Firmate la nostra petizione per la raccolta di un milione di firme cliccando qui www.noprofitonpandemic.eu/it , non c'è più tempo da perdere”!.

“Bisogna spezzare la spirale vorticosa dei numeri - sostiene il Comitato- con cifre, dosi, date e destinazioni che non si rispettano, perchè le capacità produttive delle aziende detentrici dei brevetti sono limitate. Così come non sono tollerabili vicende sconcertanti come quella di AstraZeneca e dei 29 milioni di dosi 'imboscate': occorre sottrarsi al condizionamento assoluto delle aziende farmaceutiche, che sfuggono ad ogni controllo e decidono solo in base ai profitti, senza rispetto di accordi e contratti”!