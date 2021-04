Un'unica cabina di regia per l'istruzione degli adulti

La necessità di adeguarsi alle linee guida ministeriali, l'esperienza pluriennale e la consapevolezza di operare in un contesto regionale diverso da quello nazionale nei numeri e nelle caratteristiche del territorio hanno portato l'amministrazione regionale a ripensare dalle fondamenta a come organizzare il complesso ed eterogeneo sistema dell'istruzione degli adulti.

La principale novità è che l'istruzione per gli adulti – da sempre in Valle frammentata e divisa su tre Istituzioni - avrà un'unica cabina di regia: vi sarà infatti un solo centro di gestione tecnico-amministrativa denominato Centro Regionale per l’Istruzione degli Adulti (CRIA) e questo sarà incardinato presso l’Istituzione scolastica di Istruzione tecnica e professionale “I. Manzetti”.

Una sfida importante e impegnativa che la storica Istituzione scolastica di via Festaz ha accolto, conscia dell'importanza che riveste per tutti, giovani e adulti, l'istruzione nella società contemporanea e forte dell'esperienza ventennale del corso AFM (gli ex ragionieri) serale riservato agli adulti, che conclude il proprio ciclo quest'anno, con l'Esame di Stato per gli alunni dell'ultima classe Quinta.

L'offerta prevederà l'istituzione di un Istituto Professionale con tre indirizzi: Servizi Commerciali, Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale e Manutenzione e Assistenza Tecnica. Ma non solo: il CRIA dovrà gestire anche i percorsi di alfabetizzazione, di istruzione di primo e secondo livello (ex 150 ore), probabilmente attivando una sede anche a Verrés, e le attività formative nella Casa Circondariale di Brissogne.

Come già accadeva nei corsi serali di Istruzione di secondo livello (secondaria di secondo grado), anche il nuovo CRIA avrà nella personalizzazione, nel riconoscimento delle competenze già acquisite in ambito scolastico o lavorativo e nel tutoring il pezzo forte dell'offerta didattica.

Nei prossimi giorni sarà attivato un nuovo sito Internet dedicato dove saranno disponibili tutte le informazioni. Ad oggi, è possibile saperne di più sui corsi di secondo livello sul sito www.imanzetti.scuole.vda.it. alla voce CRIA VDA e rivolgendosi alla segreteria dell'Istituzione per prenotare un colloquio preliminare al numero 016540204, indicando il corso a cui si è interessati e l’anno che si intende frequentare.

Si ricorda che i corsi sono attivabili con un minimo di 10 iscritti nel biennio e 8 nel triennio e che l’età minima per l’iscrizione è di 16 anni. Le lezioni si svolgeranno presso la sede di via Chambery dalle 18.50 alle 23.00, dal lunedì al venerdì.