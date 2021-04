"Un'altra Pasqua in pandemia, L'anno scorso eravamo più scioccati, quest'anno siamo più provati. E la crisi economica è diventata pesante. La Pasqua è l’evento che ha portato la novità radicale per ogni essere umano, per la storia e per il mondo: è trionfo della vita sulla morte; è festa di risveglio e di rigenerazione. (PAPA BERGOGLIO)