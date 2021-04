Presidente Lavevaz contagiato, 'sto abbastanza bene e sono operativo'

"In questi giorni la terza ondata dei contagi raggiunge il picco nella nostra regione, fortunatamente sto abbastanza bene, così come la mia famiglia (in isolamento)". Così il presidente della Giunta, Erik Lavevaz, in un post pubblicato ieri su Facebook, dopo che è risultato positivo al Covid-19.

"Di certo non è la Pasqua che immaginavo - prosegue Lavevaz - ma le mie condizioni mi permettono di lavorare e di essere operativo".

E poi: "Tra i 115 tamponi positivi al Covid di ieri, in Valle d'Aosta, c'era anche il mio. È un modo per ricordarmi ancora una volta come non ragioniamo mai sui numeri, parlando di quest'epidemia, ma sulle storie di singole persone che incontrano la malattia e la cui vita viene modificata da quest'incontro".